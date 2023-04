La Basilica Cattedrale di Crotone- Parrocchia di San Dionigi ha organizzato la Via Crucis 'Per la pace nel mondo e per le vittime delle migrazioni' di venerdì 31 marzo, nella villa Comunale cittadina.

L'appuntamento per i fedeli è alle ore 19:30 all'ingresso della villa per accogliere la Croce dei Migranti.