Nuova 106 Crotone-Simeri, Anas pubblica bando per progettazione e opera

Per la progettazione definitiva – esecutiva e la realizzazione della statale jonica a quattro corsie tra Crotone e Simeri Crichi, la CZ 391, - secondo l’itinerario “in variante” destinato ad accorciare i tempi di percorrenza tra Crotone e Catanzaro, capoluogo di Regione - è un giorno importante. Oggi, 29 marzo 2023, è stato infatti pubblicato da Anas il primo bando di gara, con scadenza 2 maggio 2023, per un importo di 272milioni 155mila 944 euro, per la costruzione di un tratto, tutto in territorio crotonese, dell’importante arteria, in particolare quello che va da Crotone Passovecchio a Cutro. Anas emetterà, da qui a fine giugno – quindi secondo una frequenza incalzante - altri 7 bandi. L’intera opera è stata infatti suddivisa in otto lotti. Due riguardanti appunto la Crotone Passovecchio - Cutro (uno dei quali andato in gara oggi e che si riferisce in particolare alla porzione svincolo Passovecchio – svincolo Papanice incluso ) e 6 il tratto compreso tra Cutro e Simeri Crichi. La procedura di gara è “ristretta” ed il criterio di aggiudicazione è quella “economicamente più vantaggiosa”.

I fondi necessari per l’avvio dei lavori del 1° lotto, così come di tutti gli altri 7, fanno parte dei 3,4 miliardi messi a disposizione del governo per la Nuova Statale 106 a quattro corsie, somma destinata a due specifici stralci: il tronco Crotone Passovecchio - Simeri Crichi e quello tra Sibari – Mandatoriccio. Insomma, con il primo degli otto bandi di gara si mette in moto un processo virtuoso di grande importanza anche sotto il profilo economico tenuto conto che l’apertura dei cantieri gioverà all’occupazione e alla rivitalizzazione economica dell’intero territorio.

Grande soddisfazione viene espressa dalla Provincia di Crotone, dal suo presidente Sergio Ferrari, e dal responsabile dell’Ufficio Servizio trasporti, mobilità e sicurezza stradale, Fabio Pisciunieri. E’ da tempo infatti che l’Ente intermedio sta seguendo con attenzione l’iter dell’opera anche con una significativa azione di coordinamento dei comuni interessati all’attraversamento della nuova arteria a quattro corsie.