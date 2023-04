'Io come te', l'evento della scuola di via Saffo sulla consapevolezza dell'Autismo

CROTONE - In occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell'Autismo l'I.C. Alcmeone, scuola dell' infanzia di via Saffo ha organizzato l'evento 'Io come te'.

L'idea delle docenti, supportate dalla Dirigente scolastica Anna Iannone, è di colorare la scuola di blu con attività a tema per i bambini, pitturazione di una panchina donata dal Lions Club Crotone Marchesato, la piantumazione e la semina di piccole piantine. Tutte le attività sono volte all'inclusione e veicolano messaggi di uguaglianza e accettazione dell'altro, agli alunni in tenera età.

L'evento sarà arricchito da tante altre attività insieme al lancio dei palloncini blu e la coreografia del canto 'Io come te' intonato dai bambini della scuola.

L'appuntamento è quindi per il 3 Aprile alle ore 10, accolti nell'anfiteatro all'aperto della scuola dell'infanzia di via Saffo, plesso università.