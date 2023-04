Pnrr-sport, aggiudicati i lavori per la rigenerazione del campo di Tufolo e la Cittadella Indoor

Che il percorso del Pnrr al Comune di Crotone fosse in controtendenza rispetto all’andamento nazionale era già risultato dal reportage fatto qualche tempo fa dalla trasmissione di Rai 3 Presa Diretta che aveva evidenziato come l’amministrazione avesse affrontato la sfida di una misura fondamentale per lo sviluppo del territorio nel migliore dei modi. Una ulteriore conferma si è avuta questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Casa della Cultura ed alla quale hanno partecipato il sindaco Voce e l’assessore al Pnrr Luca Bossi in relazione ai progetti PNRR – Sport ed Inclusione.

Il Comune, infatti, come ha evidenziato il sindaco non solo ha voluto che ci fosse una delega specifica sul PNRR curata dall’assessore Bossi, ma ha messo in piedi un team di professionisti, coordinato dalla dirigente Caroli, non solo in grado di intercettare cospicui finanziamenti (allo stato su 37 proposte per 68.637.824,53 ne sono state ammesse a finanziamento 50.675.161,20 e firmate convenzioni per 24 per un importo di 29.557.000).

Nel corso della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il dirigente Caroli, il team comunale del PNRR e la delegata CONI Francesca Pellegrino, sono state illustrate dall’assessore Bossi l’aggiudicazione dei lavori di due misure che riguardano il segmento Sport ed inclusione: il campo di Tufolo e la Cittadella Indoor, per un totale di 2,5 milioni di euro.

L’assessore Bossi ha evidenziato il percorso che ha portato all’aggiudicazione partito con la pubblicazione del bando da parte del Governo (22 marzo 2022), all’ammissione al finanziamento dei due progetti (11 agosto 2022) alla firma delle convenzioni (3 ottobre 2022), all’affidamento delle progettazioni (20 dicembre 2022) fino ad arrivare all’aggiudicazione dei lavori avvenuta il 30 marzo che in pratica da il via ai cantieri per la realizzazione.

Nello specifico per il Campo di Tufolo è prevista la rigenerazione del campo di calcio a 11, la realizzazione di un impianto polivalente outdoor per basket e pallavolo, il rifacimento degli spogliatoi e l’illuminazione del campo. Previsti inoltre l’impianto termico ad alta efficienza, l’impianto fotovoltaico e videosorveglianza, due tribune modulari e un’area parcheggio.

La Cittadella indoor per le discipline della ginnastica e fijlkam. Una struttura che nasce con criteri non solo di sostegno alle attività sportive ma anche di efficientamento energetico per garantire anche una gestione sostenibile, che darà la possibilità ai campioni locali di avere una struttura idonea alla loro pratica agonistica.

E’ previsto infatti anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico oltre ad una palestra fitness outdoor completamente attrezzata e il parcheggio esterno.

“L’obiettivo è incrementare l’offerta dei servizi sportivi del territorio, stimolare l’attività agonistica, favorire il recupero delle aree urbane e ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado attraverso azioni di aggregazione sociale. E si raggiunge anche il beneficio indiretto del PNRR, quello di portare indotto al territorio con la progettazione e la realizzazione degli interventi. Non posso che ringraziare per il lavoro svolto la dirigente Caroli e la struttura composta dagli ingegneri Blandino, Caiazza e Drago, oltre al dottor Zampaglione responsabile della stazione appaltante che hanno lavorato affinché si raggiungessero gli obiettivi, coadiuvati da un gioco di squadra intersettoriale dell’Ente. Si guarda ora avanti con ottimismo verso i prossimi obiettivi da raggiungere” ha dichiarato l’assessore Bossi.