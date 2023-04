Comune di Crotone, il sindaco accoglie i 14 nuovi assunti

CROTONE - “Do il benvenuto ai nuovi 14 assunti e da un giorno ho in mente solo una frase: ‘voi non dovete niente a nessuno, ve lo dico con sincerità. Ciò che avete fatto è straordinario’”.

Lo ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce che il Primo aprile ha accolto a Palazzo comunale i nuovi assunti vincitori di concorso. “Ringrazio molto gli uffici e i dirigenti che hanno fatto un lavoro enorme per svolgere rapidamente questi concorsi - ha detto Voce-. Mi hanno criticato perché all’inizio, non appena insediato, abbiamo attinto alle graduatorie di altri paesi, però grazie a queste assunzioni è stato possibile partecipare ai bandi, come quello sul Pnrr, con un discreto successo”.