Troppo vento, in sei giorni cancellati due voli in arrivo a Crotone

CROTONE - In appena sei giorni per due volte i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Crotone per Bergamo sono stati lasciati a terra e in molti non hanno potuto raggiungere la destinazione per tempo. Era accaduto lunedì 27 marzo, si è ripetuto sabato 1 aprile. In entrambi le occasioni è stato il forte vento - oltre i 19 nodi con angolazione 220 - ad impedire al Boeing 737di Ryanair di atterrare all'aeroporto di Crotone. In entrambe le occasioni i passeggeri in partenza sono stati lasciati al loro destino per via di scelte alquanto discutibili. Entrambi i voli (lunedì arrivo alle 13.20 e sabato arrivo alle 12.45) sono stati cancellati.

Sia lunedì che sabato l'aereo proveniente da Bergamo con destinazione Crotone è, invece, atterrato a Lamezia Terme dove sono stati fatti sbarcare i passeggeri che dovevano arrivare a Crotone. Il loro trasferimento è poi avvenuto in bus o su auto private. Per chi era in partenza, invece, si è fatta una scelta - bisognerà capire se di Sacal o di Ryanair - inconcepibile considerate le condizioni di sicurezza. L'aereo della Ryanair - sia lunedì che sabato - è decollato vuoto da Lamezia Terme per atterrare a Crotone sperando che calmasse il vento e poter così imbarcare i passeggeri. Sia lunedì 27 marzo che sabato 1 aprile l'aereo, però, non è riuscito ad atterrare proprio perché le raffiche di vento non si erano placate. La domanda è spontanea: visto che a Lamezia c'erano le condizioni di sicurezza non si poteva trasferire con una navetta i passeggeri da Crotone allo scalo lametino da dove partire alla volta di Bergamo?

Curiosamente le cancellazioni riguardano i voli da Milano a Crotone e non gli altri di Ryanair. Lunedì 27 marzo, il volo proveniente da Treviso è regolarmente atterrato, mentre sabato 1 aprile il volo in arrivo a Crotone da Bologna è atterrato, alle 15.25 senza alcun problema nonostante il vento a 23 nodi con angolazione 220, quindi più forte rispetto a quello delle 12.45. Come mai?

A chi non è potuto partire è stato offerto il cambio di volo o il rimborso del biglietto. Per assurdo, sabato solo dopo la cancellazione del volo è stato proposto ai passeggeri anche di recarsi a Lamezia per prendere un aereo da lì verso Milano. Grande ressa e proteste nello scalo crotonese a conferma della pessima gestione dei passeggeri sia da parte di Sacal che di Ryanair. In diverse occasioni è dovuta intervenire la polizia.

Da segnalare che anche chi aveva tempo per partire domenica 2 o lunedì 3 aprile non avrebbe potuto farlo in quanto i voli in partenza da Crotone sono esauriti.