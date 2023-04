"Vite in passerella", le foto di Stigliano raccontano un luogo iconico di Crotone

E' stata inaugurata lo scorso 27 marzo e rimarrà esposta per un mese la mostra fotografica “Vite in passerella” allestita presso i locali del Bar Lux. La mostra è realizzata da Fabio Stigliano, socio del Gruppo Fotoamatori Crotone, nell’ambito dell’iniziativa Portfolio Cafè. “Varcare il confine di un certo luogo, a volte, rappresenta il modo per tornare a respirare una dimensione intima nella quale ritrovare sé stessi, vivere relazioni, alimentare l'anima – spiega l’autore delle immagini Stigliano - Per usare una citazione di Chawki Abdelamir: quando il tempo si arresta, diventa luogo”.

Le otto immagini esposte presso il Bar Lux rappresentano un luogo iconico della città, la passerella di Crotone. Lungi dal rappresentare il “red carpet” per celebrità e sfoggio di lustrini, la passerella è più proscenio per anime riservate che declamano timide un monologo o al massimo un dialogo, con un tono di voce quasi coperto dal suono delle onde.

Fabio Stigliano rappresenta nelle sue immagini tale mirabile palcoscenico di vite che, al pari dei protagonisti di un film, si avvicendano sulla scena facendosi largo tra quinte fatte di onde. La mostra è caratterizzata da una composizione ricercata ed ordinata in cui prevale l’equilibro compositivo delle forme. “Il Portfolio Cafè rappresenta un appuntamento fisso con cui la nostra associazione arricchisce e valorizza gli spazi pubblici della città, un vero e proprio esercizio creativo insieme alla collettività crotonese sia in fase di produzione che in fase di esposizione – è il commento del Presidente Domenico Perpiglia – In questo caso è il nostro socio Fabio Stigliano che ci propone la rappresentazione creativa, attraverso l’immagine fotografica, di uno dei luoghi più noti della nostra città, il lungomare crotonese con la passerella. Stigliano reinterpreta l’immagine del luogo in diverse ore della giornata ma, soprattutto, attraverso il dinamismo creato dalle persone che attraversano quello spazio durante il corso del tempo creando una rappresentazione inedita e molto originale”. Per informazioni visitare il sito www.gruppofotoamatoricrotone.it o scrivere all’indirizzo email gruppofotoamatoricrotone80@gmail.com.