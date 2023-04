Pallanuoto serie B, l'Auditore supera anche l'Unime e conferma il primato in beata solitudine

RARI NANTES AUDITORE 12

UNIME MESSINA 6

parziali: (3-0,2-1,4-1,3-4)

La marcia della Rari Nantes Crotone è inarrestabile. Un ritmo insostenibile, un'andatura lanciata che incrocia l'ennesimo sorriso della stagione. La formazione crotonese si conferma leader assoluta del raggruppamento 4 di serie B maschile superando per 12-6 l'Unime Messina. Il tecnico Francesco Arcuri ha schierato: Sibilla, Amatruda, Abela, Zovko(4), Cusmano, Tkac(2), Giacoppo M.(3), Giacoppo E.(2), Ursino(1), Candigliota, De Lucia, Caliogna, Palermo. “Approccio alla partita degno di una grande squadra - osserva il Presidente Vincenzo Arcuri - dato l'impegno sulla carta non semplicissimo tra due squadre che si conoscono bene. Imparando la lezione abbiamo messo in acqua tutto quello che avevamo in termini di determinazione e voglia di vincere. Prova di squadra, prova corale dove abbiamo concesso pochissimo in una partita non eccezionale dal punto di vista dello spettacolo ma con parecchi spunti tecnici e un'ottima fase difensiva. Il nostro obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi”

Insomma, un altro successo limpido, meritato, dominante. Che conferma lo status da assoluta protagonista da parte dell'Auditore, sempre più affamata capolista del campionato, che ha messo da parte i postumi festosi del blitz di Salerno dimostrando una grande forza mentale anche nel gestire possibili cali di tensione. E in acqua gli effetti della piena maturità acquisita sono stati notevoli, con la vittoria contro i siciliani che prolunga la fuga e consegna feste pasquali davvero straordinarie.