A lezione con Giuseppe Rende per il corso Gak 2023

Crotone - La prossima lezione del corso Gak 2023 si terrà il 4 aprile alle ore 18 presso il Museo e Giardini di Pitagora. A relazionare sarà Giuseppe Rende con la lezione dal titolo "Note documentate riguardanti l'urbanistica della città di Crotone.

"La ricerca storica condotta su base scientifica, attraverso i documenti, riguardo la formazione e lo sviluppo della città di Crotone, come di altri centri della sua provincia, ci consente oggi di avere a disposizione una ragguardevole mole di dati - spiega Rende - utili per impostare studi futuri e per pianificare una valorizzazione del territorio. Sulla base della relazione tenuta durante lo stesso corso dello scorso anno, riguardante la struttura urbana di Cosenza, saranno presentati i risultati di ricerca ottenuti, riguardanti Crotone, con particolare attenzione al periodo medievale".