Grande distribuzione: sciopero lavoratori a Pasqua e per le feste nazionali

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, del 25 aprile, del Primo Maggio e fino al 2 Giugno 2023 le Segreterie Regionali di Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs calabresi che rappresentano le lavoratrici ed i lavoratori del Commercio e della Grande Distribuzione Organizzata, hanno proclamato lo sciopero generale del settore per l'intera giornata. "Uno strumento di lotta ormai necessario - si legge in una nota dei sindacati - per garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore di vivere un periodo di riposo dallo stress e dal carico di lavoro che in questi periodi diventa davvero sfiancante ma anche per dare un chiaro messaggio di disappunto per come il mondo del Commercio e della Distribuzione Organizzata viene concepito".

Filcams CGIL – Fisascat CISL – Uiltucs UIL della Calabria, nel proclamare lo sciopero che darà la possibilità alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore di decidere liberamente su come vivere le festività, fanno appello alle Istituzioni ed alla Regione Calabria ed ai Sindaci affinché si agisca con ordinanze di chiusura delle attività nei festivi; inoltre, per come richiesto negli anni, si apra una discussione generale sul Commercio e si regoli il tema delle aperture nei giorni festivi, per salvaguardare il lavoro, tutelare il pianeta e la dignità delle persone.