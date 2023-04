Spaccio ed armi da taglio: emesso Daspo fuori contesto per un 27enne di Crotone

CROTONE - Per la prima volta nel crotonese il questore, Marco Giambra, ha emesso un Daspo 'fuori contesto' nei confronti di un crotonese di 27 anni, ritenuto responsabile di alcuni gravi reati. Il Divieto di accedere alle manifestazioni sportive emesso “fuori contesto” rappresenta uno strumento che amplia le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, consentendo l’adozione di questa misura di prevenzione atipica introdotta dal Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento 'fuori contesto' che vieta di assistere a manifestazioni sportive, in pratica, viene emesso per i soggetti che si siano resi responsabili di taluni gravi reati, realizzati, appunto, al di fuori del contesto sportivo, allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite e/o violente anche all’interno degli stadi, con possibili gravi ripercussione sull'ordine e la sicurezza pubblica.

In tale prospettiva, il Questore - a seguito di una istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine - ha ritenuto necessaria l’adozione della misura nei confronti di una persona ritenuta responsabile del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, nonché di detenzione illegale di arma da taglio. Il destinatario del provvedimento, già nel 2010, era stato attinto da un Daspo poiché, allora, ritenuto responsabile dell’accensione e, successivamente, del lancio di un grosso petardo a pochi metri dai pannelli di delimitazione posti tra la zona tifoseria ed il campo da gioco dello stadio “E. Scida”. Questo precedente ha comportato l’irrogazione di un Daspo di 5 anni.