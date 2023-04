Incendio in casa, carabinieri salvano anziana a Cutro

CUTRO - Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di salvare la vita a Cutro ad una donna di 72 anni che aveva perso i sensi a causa del fumo sprigionatosi da un incendio che si era sviluppato, per cause accidentali, nella cucina della sua abitazione in va Darwin.

Dopo l'allarme lanciato al 112 da alcuni passanti, sul posto sono sopraggiunti due militari della Stazione di Cutro, che, dopo avere sfondato la porta d'ingresso della casa, totalmente invasa dal fumo, hanno visto l'anziana svenuta sul pavimento della cucina e l'hanno tratta in salvo. La donna é stata portata dal personale del 118 nell'ospedale di Crotone e sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco, avvertiti dagli stessi carabinieri, hanno poi provveduto a spegnere le fiamme.