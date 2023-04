Torna la pasquetta cirotana, lunedì 10 appuntamento con "Un c'è pacia nta l'olivi"

CIRO' - Lunedì 10 aprile ritorna come da tradizione la Pasquetta Cirotana "Un c'è pacia nta l'olivi". Giunta alla sua XX edizione e dedicata alla memoria di Massimo Papaianni, ricordandolo nel suo decennale di morte. Lunedì 10 Aprile l'associazione "Le quattro porte" trasformerà Località Frandina-Cirò in un luogo pieno di svago e relax per un'intera giornata.

"Un c'è pacia nta l'olivi" promette un mix di divertimento fuori dagli schemi grazie ad un fitto programma offrendo come ogni anno la possibilità alle persone di vivere diverse emozioni a contatto con la natura e in ottima compagnia.

Appuntamento alle 11 nell'area pin-nic immersa nel verde e tra gli ulivi secolari Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30 si comincia con il divertimento musicale Iniziano i Castrum Sound nascono gruppo di musica etno-popolare del Sud Italia. Hanno suonato in diversi concerti di capodanno, feste di piazza, apertura di concerti ad artisti famosi come Clementino, Sabatum Quartet, Festival Int.le del Folklore, vincitori del concorso Sila Music Fest.

A seguire Ciccio Nucera Band, musicista della tradizione popolare grecanica. Virtuoso organettista e grande suonatore di tamburello Nel 2014 ha avviato il progetto "La tarantella crea dipendenza" un tour fortunato e di grande impatto, che ha riscosso un'importante risposta del pubblico. Ciccio Nucera è accompagnato da una band di 7 elementi con musica totalmente dal vivo.

Ospite della Pasquetta cirotana sarà Davis Muccari di Palermiti, ma nato in Germania, sin da piccolo ha perfezionato la sua estrosità nell’utilizzo di strumenti musicali della tradizione popolare, ha studiato pianoforte, solfeggio e canto, si è specializzato nell’organetto diatonico e strumenti a fiato.

Insomma, un grande evento targato Le quattro porte, in grado di conciliare territorio, tradizioni, spettacolo per una pasquetta strepitosa.