VIDEO - 'Io come te', all'Alcmeone di via Saffo la giornata dell'autismo

CROTONE - ‘Io come te’ è l’evento promosso e organizzato dall’Istituto Comprensivo Alcmeone, scuola dell’infanzia di via Saffo, in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo. Come spesso accade, a fare la differenza sono stati i bambini che, con grande sensibilità, guardano al compagno di classe come un amico, bandendo ogni tipo di pregiudizio. La scuola di via Saffo, infatti, sta lavorando da anni su un progetto inclusivo che abbracci le diversità e faccia comprendere ai bambini l’importanza della socialità e dell’accoglienza; perché in fondo siamo tutti diversi, e per questo unici nelle nostre specificità.