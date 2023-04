VIDEO - Pasqua, il messaggio del vescovo: da Cutro una lezione per alzare il livello della solidarietà

CROTONE - “La tragedia di Cutro ha evidenziato che né le proposte neo liberiste, né quelle populiste possono dare risposte complete alla vicenda umana del nostro tempo e del nostro territorio. Noi abbiamo bisogno di politici che abbiano a cuore il bene comune. Solo recuperando il bene comune, solo recuperando temi come la destinazione universale dei beni avremo la capacità di affrontare le grandi sfide”. Lo ha detto il vescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta, nel suo messaggio per la Pasqua 2023 nel quale il prelato indica proprio nel naufragio di Cutro “il filo rosso della Quaresima”.

“Nella vicenda di Cutro - ha detto il vescovo - abbiamo scoperto chiaramente che o siamo accoglienti o non siamo discepoli di Gesù. Ci sono stati segnali pasquali luminosi nella 'rabbia' positiva delle nostra gente che non ha accettato quanto accaduto, nell'accoglienza della nostra gente che si è gettata in mare pur di aiutare le persone. Questi segnali positivi li ha visti il Santo Padre che quando ha incontrato i vescovi calabresi ci ha elogiati per lo stile di accoglienza che abbiamo vissuto in questa tragedia ma anche di fronte ai tanti sbarchi che continuano”.

Da Cutro è arrivata secondo il vescovo, una lezione importante: “Dobbiamo pensare la solidarietà a livello più alto. La solidarietà non è solo un'elemosina, non è far cadere le briciole dalla nostra tavola per sfamare chi ha fame. La solidarietà ci chiede di far sedere al tavolo del benessere e della sicurezza tanti popoli che non vi sono ancora seduti. La fraternità come ha detto Papa Francesco è la vera frontiera per gli uomini del nostro tempo. Né gli egoismi, né i particolarismi con i quali si è provato ad affrontare la questione delle migrazioni, di chi fugge perché nei loro Paesi non hanno diritti ed un futuro di pace e di benessere, hanno funzionato. Non è mettendo in modo giustapposto gli egoismi che si costruisce la pace”.

L'incontro con il Consiglio dei ministri

Il vescovo, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha rivelato anche le sue richieste fatte al governo nell'incontro svolto prima del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro: “Al Consiglio dei ministri ho chiesto di guardare con attenzione a quanto accaduto perché i diritti umani fossero rispettati. Ho trovato ascolto e impegno a trovare insieme soluzioni che possano far diventare Cutro una tragedia che contribuisca a cambiare le cose. Mi piacerebbe che emergesse una proposta per la questione migratoria che, mettendo insieme le energie migliori e disinteressate del territorio, insieme alle grandi organizzazioni pontificie possa permettere di immaginare Cutro come luogo per un futuro migratorio meno segnato da stragi e morti. La comunità cristiana non scrive i decreti legge, certamente mette in discussione ogni proposta legislativa nella quale non ci sia al primo posto il rispetto della vita delle persone”. Il vescovo di Crotone-Santa Severina ha anche detto la sua sulla frase di Papa Francesco utilizzata per la targa affissa nel Comune di Cutro nel giorno del Consiglio dei Ministri: “Il rischio in quei giorni è stato che il Papa e la comunità cristiana venissero tirati dalla giacchetta da una parte o dall'altra. Il messaggio del Papa riportato in quella lastra dice una grande verità se collocata nel suo contesto più ampio. Il rischio serio è che, citando un frammento della frase, non tenendo conto del contesto il testo sia travisato”.

Il diritto di sperare

Il vescovo ha elencato come tratti fondanti della Pasqua 2023 anche la visita pastorale che sta conducendo nelle parrocchie e il cammino sinodale "nel quale “stanno emergendo luci, tanta volontà di cambiamento e tanto desiderio di una chiesa più evangelica, più in linea con i desideri del Signore". Per la Pasqua 2023 al conclusione del vescovo trae una conclusione: “Mettendo insieme questi tratti del mistero pasquale il Signore chiede a tutti di assumersi il diritto e la responsabilità della speranza. Il diritto di sperare ci viene dalla Pasqua di Gesù, un dono che Vangelo e Pasqua consegnano a ognuno di noi gratuitamente. La responsabilità di sperare viene a noi. La speranza cristiana non è fuga dal mondo, dall’impegno nel mondo. Ci chiede la profezia di annunci e gesti che cambino il mondo. Viviamo la Pasqua - ha concluso il vescovo - con il diritto di sperare che viene dalla luce pasquale di Gesù e con la responsabilità di essere seminatori di speranza, di pensieri di progetti di speranza ed anche di azioni che costruiscano il mondo degli uomini nella fraternità e nella pace”.