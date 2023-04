Viabilità, Pasqua e Pasquetta a piedi: lungomare chiuso alle autovetture per tutta la giornata

Con ordinanza dirigenziale del 4 aprile, il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare del lungomare nel fine settimana di Pasqua. Il provvedimento riguarda il tratto di via Cristoforo Colombo e via Antonio Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras. Il divieto, accompagnato dall'inibizione alla sosta ed alle fermata, sarà in vigore dalle ore 15 alle 20 di sabato 8 aprile e dalle 10 alle 20 del 9 e 10 aprile, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta.

L'ordinanza dispone inoltre, nei medesimi giorni ed agli stessi orari ,la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d'Italia esclusivamente ai residenti e all'utenza delle attività commerciali presenti su quel tratto di strada per il tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.