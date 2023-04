Capo Rizzuto, torre Vecchia: secondo round d'interventi per la salvaguardia del monumento

Al via i lavori del secondo step per la messa in sicurezza della torre Vecchia di Capo Rizzuto. "Alcuni lavori sono già in corso da tempo e a breve verranno ultimati, quest’ultimo invece - informa una nota del Comune isolitano - prevede un intervento a circa 5 metri di distanza, lato mare, dalla torre Vecchia, con una palificata tirantata che a lavori ultimati sarà completamente interrata e non arrecherà alcun impatto visivo. Lo sviluppo della palificata è composta da 16 pali della larghezza di 2 metri e una lunghezza totale di 22,6 metri, costituita da tre blocchi". Costo: 400mila euro.

Soddisfatta la sindaca Maria Grazia Vittimberga: “Questo intervento andrà a mettere in sicurezza una volta per tutto l’antico monumento simbolo della frazione. Inoltre speriamo di consegnare prima possibile anche il nuovo lungomare che sarà un vero e proprio gioiello. Purtroppo, a causa del Covid abbiamo perso quasi due anni in burocrazia" ricorda Vittimberga, ma "nonostante ciò - assicura - da qui a fine mandato porteremo a termine tanti progetti avviati dalla mia squadra di governo, alcuni già terminati, che mirano a cambiare volto al territorio”.