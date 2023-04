Archeologia, il Consiglio di Stato sospende il vincolo e riapre la partita dell'area ex Ariston

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia del decreto del ministero della Cultura che ha sancito l'interesse culturale dell'area ex Ariston. Il presidente della Sezione Sesta, Sergio De Felice, ha accolto il ricorso della Ariston srl ribaltando momentaneamente la pronuncia del Tar di Catanzaro che aveva confermato lo scorso anno il vincolo apposto il 10 novembre 2021 con decreto ministeriale, al termine dell'iter avviato dalla Soprintendenza di Catanzaro-Crotone e concluso con il parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale.

L'area, delimitata dalle vie Carpino, Crea, Nicoletta e XXV Aprile, è ritenuta di notevole rilevanza archeologica. Carotaggi e prospezioni geoelettriche hanno confermato la presenza di tracce dell'antico abitato che vanno dagli albori della fondazione di Kroton al periodo romano e successivo tardo medievale, in linea con le campagna di scavi realizzate a più riprese negli anni passati intorno all'area. Non a caso ad essa è dedicata una delle azioni d'intervento del progetto antica Kroton, nell'ambito della riscoperta e fruizione di quello che è stato identificato come il quartiere centrale della polis magnogreca.

Ma l'area è anche nel mirino, per la sua centralità, dei costruttori edili locali, che sognano un grande comparto urbanistico fino alle spalle del palazzo di giustizia, sull'altro lato della strada. La stessa ricorrente, la Ariston srl, ha rilevato pochi anni fa l'omonimo vecchio cinema per trasformarlo in un edificio a nove piani con destinazione commerciale e residenziale, prima che la Soprintendenza, in vista degli interventi con Antica Kroton, ponesse una seria ipoteca sul progetto edilizio con l'apposizione del vincolo d'interesse culturale.

Insomma, più che un sito urbano d'interesse archeologico quell'area assomiglia ad un campo di battaglia, le cui sorti dipendono oggi dal Consiglio di Stato che ha ravvisato nel ricorso della società gli elementi per sospendere l'efficacia del decreto istitutivo del vincolo, fissando l'appuntamento per la discussione di merito il 30 novembre prossimo. Diversamente dai giudici amministrativi di primo grado che il 14 novembre dello scorso anno avevano rigettato l'istanza di annullamento.