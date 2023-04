La Polizia di Stato compie 171 anni, chiusura al traffico per le celebrazioni davanti al Comune

Al fine di consentire le celebrazioni dedicate al 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in programma mercoledì 12 aprile, il Comune di Crotone ha emanato un'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale. In particolare l'Ente ha disposto per quel giorno l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito veicolare su via Roma nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Assisi (alle spalle del Municipio), a partire dalle ore 7 e fino alle 15, fatta eccezione per le autorità civili e militari.