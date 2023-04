Musica, parte da Cotronei il tour di Dalen con il primo singolo dedicato all'alluvione di Crotone

Sabato 8 aprile parte da Belvedere Spinello al pub San Lorenzo “Infinito Tour 2023” di Dalen. Il cantautore e polistrumentista calabrese presenta il suo primo singolo Crotone, brano in cui ricorda l'alluvione che ventisei anni fa mise in ginocchio la città causando la morte di sei persone. Il brano, scritto e cantato da Dalen (chitarre e basso) si avvale dell'accompagnamento di Paolo Zanetti alle chitarre ed è stato registrato tra il Gastro Studio di Cotronei di Matteo Costantino ed il Boom Box Studio di Milano di Mauro Tondini; mix & master del milanese Sergio Bianchi. A breve uscirà anche il videoclip.

Quella di Dalen è musica d’urgenza: “Ci sono storie nel mondo che hanno l'urgenza di essere raccontate, altrimenti rischierebbero di essere seppellite nell’anonimato. Le mie canzoni nascono in un modo e per un moto improvviso – spiega l’artista - vedo delle cose, sento delle emozioni, scrivo una canzone. Come per Crotone, altre vicende, anche geograficamente molto lontane da me, mi hanno toccato immediatamente, così ho preso la penna e ho scritto, ho imbracciato la chitarra e ho cominciato a cantare le prime parole, le prime frasi".

Il concerto al pub San Lorenzo, su corso Garibaldi, è in programma alle ore 21 con ingresso libero. Il tour proseguirà il 15 aprile a Settimo Milanese, 16 aprile Milano, 22 aprile Marghera, 26 aprile Verona, 27 aprile di nuovo Marghera, 28 aprile Arzignano (Vicenza), 5 maggio Cittanova, 6 maggio Bovalino, 12 maggio Villa San Giovanni, 23 maggio Darfo Boario Terme (Brescia).