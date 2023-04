Televisione, 'The Good Mothers', serie evento per Disney+ su Denise e Lea Garofalo

The Good Mothers è la nuova serie originale italiana targata Disney+, vincitrice della prima edizione Series alla Berlinale e dal 5 aprile su Disney+. Basata su una storia vera, ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che con coraggio decidono di contrapporsi alla ‘ndrangheta. La serie è diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, e prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions e Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside.

"Tutto parte dalla storia vera della scomparsa nel 2009 di Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco (Francesco Colella) per iniziare una nuova vita con la figlia Denise (la Gaia Girace de L'amica geniale) - spiega in una nota il sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito di ritorno da Roma dove ha preso parte alla presentazione. "Mano mano che il magistrato Anna si addentra nella 'ndrangheta, scopre le drammatiche vicende di Giuseppina Pesce (Valentina Bellè) e Concetta Cacciola (Simona di Stefano), due donne molto diverse, ma con la stessa voglia di ribellarsi".

Saporito esprime "i sentimenti più sinceri di apprezzamento e felicità" per questa iniziativa e rileva "l’importanza sociale, culturale e mediatica che tale uscita pubblica avrà sicuramente nelle comunità, in modo particolare per la città di Petilia Policastro, al cui interno si trova la frazione Pagliarelle che ha dato i natali a Lea e dove ha vissuto tanti anni di vita; nonché l’opportunità che questo progetto, questa uscita televisiva - conclude il primo cittadino - possa rappresentare un’occasione di riscatto per tutte quelle persone e quelle realtà che, attraverso la storia di Lea, possano riprendere in mano la propria vita e farne un capolavoro".