Poste italiane, rappresentanze sindacali: la Cisl stravince le elezioni nella provincia di Crotone

"Un risultato straordinario che conferma la fiducia dei lavoratori nei confronti di un sindacato attento e presente, ma soprattutto premia il lavoro costante, svolto con dedizione e professionalità in sinergia con le segreterie nazionale e regionale quotidianamente nel difendere gli interessi dei lavoratori".

Lo ha detto il segretario provinciale dell'Slp Cisl Crotone, Ernesto Ierardi, a margine della netta affermazione del sindacato nell'elezione dei nuovi rappresentanti sindacali di Poste Italiane e delle sue società.

Con un'affluenza del 97 per cento, il sindacato dei lavoratori delle Poste della Cisl del Crotonese ha ottenuto il 90,7 per cento delle preferenze, aggiudicandosi 7 su 8 seggi nella Rsu e 3 su 3 nella Rls, confermandosi così il primo sindacato provinciale in Italia per rappresentatività.

"Tante sono le sfide che ci attendono, questa grande fiducia aumenta in noi la responsabilità e noi saremo come sempre pronti ad affrontarle con impegno e determinazione lasciando la nostra impronta".