Crolla un costone del promontorio sul quale sorge la chiesa dell'Isola di Tropea

Un vistoso crollo ha interessato il promontorio dirimpetto all'abitato sul quale sorge uno dei simboli della città di Tropea: il santuario della Madonna dell'Isola meta ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, di migliaia di turisti. Il cedimento si è verificato in mattinata nel punto in cui il promontorio divide la spiaggia della Rotonda da quella di Mare Grande. Massi di grosse dimensioni si sono staccati all'improvviso e sono finiti sulla battigia sottostante. Non ci sarebbero danni alla iconica chiesetta presente sulla sommità del piccolo promontorio. L'area è stata chiusa.