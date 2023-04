Crotone svogliato e senza gioco, vince il Cerignola. Così ai play off non si va avanti

Vigilia di Pasqua allo Scida con la terzultima giornata di campionato nella quale il Crotone ospita l’Audace Cerignola. Nell’uovo di Pasqua, però, i tifosi rossoblù trovano la prima sconfitta interna stagionale, ininfluente ai fini della classifica, ma non ideale per il morale. Zauli è ormai orientato sul 4-2-3-1 con l’abbandono definitivo della difesa a 3. Tra i pali Branduani sembra aver vinto, almeno al momento, il ballottaggio con Dini in vista dei playoff, ma la squadra schierata dal primo minuto è la stessa di quella che ha battuto il Taranto pochi giorni prima, segnale che il tecnico ha ormai un indirizzo abbastanza chiaro dopo le sperimentazioni delle prime giornate. La squadra però non va. Troppi solisti e nessun gioco corale.

Il primo tempo inizia con ritmi molto lenti. I rossoblù sono più pericolosi, Chiricò torna protagonista e incide, colpendo anche un clamoroso palo interno su punizione. Tribuzzi, dall’altra parte, si vede meno, ma ha una grande occasione sparando altissimo davanti al portiere. L’Audace non sta a guardare, Malcore punge appena può e Branduani ha lavoro da svolgere. Prima frazione coi soliti problemi del Crotone ad essere incisivo negli ultimi quindici metri. Gomez non riceve un pallone degno di essere giocato, qualcuno in vista play off tira via la gamba. Non c'è la determinazione che, invece, si nota di più negli avversari.

Zauli inizia la ripresa cambiando centravanti, ma Cernigoi non si vede praticamente mai in area di rigore. Col passare dei minuti il forcing degli squali si affievolisce, solo un colpo di testa di Mogos mette i brividi al portiere ospite, mentre Tribuzzi e D’Errico dimostrano di non essere in giornata. L’Audace resiste agli attacchi dei padroni di casa ed inizia a crederci, trovando la rete del meritato vantaggio con un bel tiro di D’Ausilio dal limite dell’area che si infila all’angolino, imparabile per Branduani. Impalpabili gli ingressi di Kargbo e D’Ursi, il Crotone fatica tanto a reagire allo svantaggio ed incassa così la quarta sconfitta in campionato. Il vero timore è in prospettiva play off. Le ultime prestazioni degli squali, a parte quella del derby con il Catanzaro, sono da dimenticare dal punto di vista del gioco. Speriamo che sia solo un calo motivazionale, ma se si gioca così ai play off non si va avanti.

TABELLINO

CROTONE: Branduani; Mogos (22’st Calapai), Golemic, Bove, Crialese; Petriccione (31’st Carraro), Vitale; Chiricò, D’Errico (22’st Kargbo), Tribuzzi (31’st D’Ursi), Gomez (1’st Cernigoi). A disp. : Dini, Lucano, Gigliotti, Cuomo, Spaltro, Giron, Papini, Pannitteri. All. Zauli

AUDACE CERIGNOLA: Saracco; Blondett, Allegrini (45’st Olivera), Ligi, Coccia (22’st Achik), Sainz-Maza (22’st Tascone), Capomaggio, Langella, Russo; Montini (11’st D’Andrea), Malcore (22’st D’Ausilio). A disp. : Fares, Trezza, Giofrè, Righetti, Mengani, Inguscio, Samele. All. Pazienza

Arbitro: Mirabella di Napoli. Rete: 38’st D’Ausilio (Ce).

Ammoniti: Petriccione (Cr), Saracco (Ce), Carraro (Cr), D’Ausilio (Ce), Bove (Cr). Spettatori: 4192.