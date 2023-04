Crotone-Cerignola, la delusione di Zauli: "abbiamo giochicchiato, dobbiamo fare meglio"

Un passo indietro. Non soltanto nel risultato, ma anche e soprattutto sul piano della prestazione. Lamberto Zauli cercava risposte decisamente di ben altro tenore rispetto a quelle che ha osservato contro il Cerignola. Il senso di rilassamento è ormai evidente, e le sollecitazioni del tecnico stanno per il momento facendo poca breccia. E dopo il timido progresso mostrato contro il Taranto, il passo all'indietro nel secondo turno consecutivo allo Scida è vistoso, oltre che antipatico visto che a livello statistico costa l'imbattibilità casalinga che durava da inizio stagione. Certo, in questa fase del torneo conta relativamente, ma il fastidio rimane tale visto che l'obiettivo era di mostrare ulteriore crescita in ottica playoff. E questa avviene anche attraverso i risultati, che infondono autostima e alimentano certezze. Per lallenatore subentrano a Zauli è la prima sconfitta della gestione, ma anche complessivamente la prova più deludente, che porta in dote zero reti all'attivo e punti. Non esattamente il viatico raccomandato in vista degli spareggi. E lo stesso allenatore ammette le difficoltà e la sorpresa di iuna sfida che aveva immaginato diversamente: "Ci è mancata la cattiveria agonistica nei momenti più importanti della partita - commenta - È mancata la determinazione e quando ci siamo allungati il Cerignola ha trovato il guizzo vincente. Abbiamo commesso più errori rispetto al solito, c’è rammarico per aver perso, il risultato è sempre importante. Per migliorare dovremmo riempire di più l’area, stiamo palleggiando meglio ma negli ultimi metri ci serve qualcosa in più”.