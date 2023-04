Senza motivazioni di classifica l'andatura ha perso smalto. Per gli spareggi serve un deciso cambio di passo

Il concetto resta sempre lo stesso. Iniettare risultati in questa ultima parte della stagione regolare ha un peso specifico anche impercettibile, ma l'andatura oscillante degli ultimi due mesi rischia di mandare all'aria il progetto estivo. Perchè sfumata la prospettiva di aggiudicarsi la vittoria del campionato per il rendimento insostenibile del Catanzaro, ci si aggrappa alla chance di festeggiare il traguardo con due mesi di ritardo. Ma questo propoisto andrebbe 'annaffiato' di certezze che il Crotone sembra aver perso in un percorso annacquato da adrenalina che al momento ha mandato in letargo il gruppo. Ad eccezione di alcune fiammate, il leit motiv alterna prove opache e senza acuti a sussulti sporadici. E' evidente che manchino le motivazioni che soltanto certe sfide possono alimentare, ma è altrettanto importante renderle tali anche attraverso allenamenti propedeutici come le partite affrontate in questa fase dovrebbero offrire. Stimoli che Zauli non è riuscito a produrre con regolarità, e che lui stesso fatica a comprendere. I problemi e limiti sono rimasti pressochè irrisolti: scarsa percentuale realizzativa, poca personalità e incapacità di affrontare petto in fuori una fase di comprensibile rilassamento. Quando tornernano in ballo obiettivi pesanti risalirà evidentemnete anche il livello delle prestazioni, ma occorre stare attanti al rischio di eccessivo distacco dalla realtà. Perchè aver staccato mentalmente la spina da così tanto tempo potrebbe anche comportare rischi nelle sfide di maggio. Ipotesi remota, ma intanto il tonfo contro il Cerignola merita riflessioni e approfondimenti. Con l'aggiunta e la rabbia di una sconfitta che interrompe il perorso inviolato allo Scida e peggiora anche la media punti di Zauli, che ha raccolto il primo ko della propria gestione.