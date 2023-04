Serie C, per il Crotone Gelbison e Giugliano le ultime due avversarie della stagione regolare

Gelbison e Giugliano. Sono le utlime due tappe di una stagione regolare ormai agli sgoccioli. Due sfide ininfluenti per il risultato ma che il Crotone ha l'obbligo di condurre con esposizioni più feroci rispetto alle ultime settimane. Compresa la deludente prova contro il Cerignola. Il Crotone tornerà in campo domenica 16 aprile nella tana della Gelbison, prima squadra nel girone d'andata ad uscire indenne dallo Scida. Ultima trasferta primo dell'atto conclusivo allo Scida contro il Giugliano, in programma allo Scida domenica 23 aprile alle 17,30.

La ripresa dopo la sosta per le festività pasquali dovrà per forza di cose ritrovare un Crotone più pimpante e volitivo, lanciando in questo senso un messaggio più rassicurante in vista degli spareggi promozione che vedranno in scena l'ingresso del Crotone dal 16 maggio.