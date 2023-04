FenImprese Donne Impresa, Sabrina gentile eletta presidente

CROTONE - Sabrina Gentile è stata eletta presidente di FenImprese Donne Impresa. L'elezione è avvenuta nell’ambito delle riunioni elettive, propedeutiche al rinnovo dei Dirigenti, che stanno coinvolgendo il sistema FenImprese Crotone, lo scorso 7 aprile. Gentile sarà affiancata dalla vicepresidente Selene Tempestini, dalla segretaria Alessandra Covelli e dalla Responsabile eventi Patrizia Tufo. Costituito da anni, FenImprese Donne Impresa è il comparto promosso da FenImprese e attivo in tutta Italia per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che in Italia rappresentano uno dei punti di forza del sistema economico. Il comparto, che dà voce alle istanze, si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, compito difficile in un Paese, come l’Italia, che investe poco in servizi sociali.