Il nuovo brano di Pier Caruso e Gionta: una canzone per i padri separati

Il cantautore Pier Caruso originario di Papanice presenta il suo nuovo brano "So di essere migliore" che ripropone un tema a lui caro: quello dei padri separati. Pier Caruso anni fa scrisse un libro - "Il mio papà sognava di cantare" dedicato a questo tema che racconta anche la storia di situazioni difficile che molti padri sono costretti ad affrontare. Oggi Pier Caruso, che canta insieme all'artista sardo Gionta, stupisce con un testo toccante ed un video a dir poco commovente.

I due cantautori dichiarano: "Che sia chiaro!! non c'è nulla di discriminante in questo video, anzi, è una poesia che un Padre dedica ai propri figli ma in realtà chiudendo gli occhi questa canzone può essere percepita anche come una dedica da parte di una Madre o dai nonni, ovvio che poi nel video il tema è quello dei Padri, perché ci sono uomini che andrebbero messi all'ergastolo per ciò che fanno alle donne e per la violenza inaudita che quotidianamente affliggono alle loro mogli o compagne, ma è anche vero che questo video racconta di un'altra realtà che troppo poche volte cita la situazione difficile di molti uomini privati di tutti i loro beni, privati dell'orgoglio e privati della possibilità di crescere i propri figli! Nel nostro paese le leggi devono cambiare e forse piano piano questo sta accadendo ma c'è ancora troppo silenzio, e l'importanza di un Padre è fondamentale come quello della Madre, ci sono uomini che vanno a mangiare alla Caritas per poter mantenere i figli ed un posto dove dormire costretti ad inventarsi lavori di ogni tipo per andare avanti ,mentre lo stato non da supporto!".

Il testo scritto da Pier Caruso e le musiche scritte da Gionta regalano un mix unico nel quale i due cantautori dedicano questo dolcissimo singolo a tutti quei Padri che sono costretti a dormire in macchina, vivere alla giornata e non hanno possibilità di vedere i propri figli. Il video realizzato con il gratuito Patrocinio delle associazioni: Papà separati Liguria APS – Genitori sottratti (Associazione per la bigenitorialità e la tutela dei minori) di Bologna e Papà separati Lombardia ha lo scopo di sensibilizzare questo tema ancora troppo di nicchia, uomini rovinati per la discriminazione e l'ingiustizia giuridica! Il video è stato realizzato nella Bellissima Alghero e mostra due Papà con un bimbo ed una bimba nei momenti più belli ed intensi di questo fantastico rapporto troppe volte preso in secondo piano.

Pier Caruso annuncia che il suo sogno sarebbe quello di girare uno dei prossimi video a Crotone, magari con qualche artista locale: "Amo Crotone ed il suo lungomare ogni volta che torno mi si apre il cuore mi ricorda quando ero bambino e non vedo l'ora di poter girare un video in questa città".