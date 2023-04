Gak, scontro navale cristiani e islamici all'Irto: Tedesco racconta Erasmo Magno da Velletri

"Nella quarta e nella quinta navigazione (avvenute rispettivamente dal 13 aprile 1605 a gennaio 1606 e dal 25 marzo al 20 novembre 1606) la flotta dei corsari cristiani con a bordo il cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano, Erasmo Magno da Velletri, tocca la costa crotonese". Lo racconta l'architetto Tommaso Tedesco anticipando la sua lezione di storia ed archeologia in programma giovedì 13 aprile al Museo e giardini di Pitagora.

La lezione, in programma alle ore 18, rientra nel programma di incontri organizzati dal Gruppo archeologico krotoniate diretto da Vincenzo Fabiani. Il titolo è 'La città di Cotroni, Castelli e Capo delle Colonne nei racconti e nelle illustrazioni di Erasmo Magno da Velletri'. "Gli episodi narrati e i posti descritti - spiega Tedesco - sono tre. Nella descrizione e nei disegni le fortezze di Crotone e Le Castella emergono ben difese e isolate dalla terraferma, in una rappresentazione completamente diversa dall'attuale, specialmente per Le Castella".