Museo e giardini di Pitagora, secondo incontro del ciclo "Matematica, forme e creazione"

"Il paradosso di Zenone: logica, psicologia e intuito". E' il tema del secondo incontro organizzato dal Dipartimento di matematica ed informatica dell'università della Calabria in collaborazione con il consorzio Jobel nell'ambito del programma di seminari "Matematica, forme e creazioni" destinato alla comunità scolastica, in particolare docenti ed alunni. L'incontro avrà luogo martedì 18 aprile alle ore 10 nei locali del Museo e giardini di Pitagora, a cura di Berardino Sciunzi, coordinatore del corso di laurea in matematica del Dipartimento.