Sanità, Occhiuto: "aggressione verbale contro bimba? Se confermata infermiere sia licenziato"

“In queste ore sta giustamente avendo grande risalto mediatico nella nostra regione - si legge in una nota a firma di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria - la notizia secondo la quale un infermiere dell’ospedale Annunziata di Cosenza si sarebbe rivolto in modo minaccioso nei confronti di una bimba di quattro anni che aspettava di fare un prelievo del sangue. La piccola era annoiata - questa la ricostruzione della madre - e dopo una sua legittima domanda sui tempi di attesa sarebbe stata aggredita verbalmente dall’operatore sanitario: ‘se non la smetti vuoi vedere che ti spacco la faccia?’. Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar, ha immediatamente avviato un’indagine interna”.

“Se la vicenda fosse confermata dagli accertamenti in corso - sottolinea Occhiuto - mi aspetto una sanzione esemplare per l’infermiere protagonista di questo episodio, fino al licenziamento. La nostra sanità ha gravi problemi e fa quotidianamente i conti con carenze strutturali che stiamo faticosamente cercando di superare. Ma la buona educazione, lo spirito di servizio, la gentilezza e anche qualche sorriso nei confronti dei pazienti non costano nulla e dovrebbero essere la prassi, sempre e comunque”.

Il governatore ricorda che “medici e infermieri nell’esercizio delle loro funzioni rappresentano la regione e le buone maniere sono indispensabili per instaurare e mantenere un positivo rapporto di collaborazione tra servizio sanitario regionale e cittadini”.