'Che bel fior', il premio dell'Arci dedicato a Raffaele Drago celebra la seconda edizione

Passione, umanità, accoglienza. I capisaldi della vita di Raffaele Drago, indimenticato uomo dell'Arci locale, scomparso il 25 aprile del 2019 e figura di riferimento per il sociale, la vita associazionistica, politica, musicale. Un 'bel fior', come ha intitolato l'Arci, che lo ricorda attraverso un premio a lui dedicato e che celebra la seconda edizione. Un evento che si svolgerà il prossimo venerdì 21 aprile dalle ore 16 nei locali della sala Sant'Agostino della parrocchia di Santa Rita e che avrà il culmine con la premiazione di tre figure distinte sul piano sociale e culturale. Il presidente della locale Arci, Filippo Sestito, ha svelato i nomi dei premiati, dal presidente nazionale dell'Arci Walter Massa, dall'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, all'arcivescovo di Crotone, Angelo Panzetta. "Abbiamo pensato a loro - spiega - perchè per quanto riguarda l'Arci rappresenta insieme alla Caritas la seconda associazione per seconda accoglienza di migranti. Lucano in quanto Riace per noi rappresenta tuttora l'espressione più bella di accoglienza. E poi Panzetta in quanto la chiesa, soprattutto nella tragedia del 26 febbraio, ha svolto un ruolo fondamentale, distinguendosi in maniera fattiva in un momento davvero difficile per il nostro territorio". Seguiranno anche menzioni ad associazioni del territorio, che saranno svelate nei prossimi giorni.

"Con “Che bel fior” - spiega Filippo Sestito - vogliamo dare al 25 aprile oltre al significato storico di Resistenza e Liberazione dal nazifascismo, il nostro significato personale e affettivo. Per noi, da quattro anni a questa parte, il 25 Aprile è anche il giorno in cui Raffaele Drago ci ha lasciati. Da allora per noi si intreccia in questo giorno la dimensione pubblica di “Bella ciao” e la dimensione privata della scomparsa di Raffaele. Nel festeggiare il 25 Aprile e nel ricordare Raffaele vogliamo parlare della storia del nostro Paese e della vita di Raffaele Drago, storie che si intrecciano e danno un significato del tutto originale ai princìpi di giustizia sociale e ambientale, solidarietà, condivisione, fraternità. Ed è per noi, soprattutto, un giorno di Rinascita, il giorno del ricordo di un uomo unico, fratello e amico generoso, compagno onesto e capace. Ironico e irriverente. Creativo e intelligente come pochi, da sempre in prima linea a difesa dei diritti di tutti".