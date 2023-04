Migranti, il capo del dipartimento immigrazione al Cara di Isola: struttura con molte potenzialità

ISOLA CAPO RIZZUTO - “Il Cara di Isola Capo Rizzuto è una realtà assolutamente interessante dal punto di vista dell'accoglienza per realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo sia in termini di strutturazione migliore dell'accoglienza che di trattenimento”. Lo ha detto il capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, prefetto Valerio Valenti, a conclusione del sopralluogo al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto svolto insieme al sottosegretario all'Interno Wanda Ferro.

Una struttura di proprietà del Ministero dell'Interno che ha una capacità di 641 posti poiché molte zone e strutture non sono agibili. Nel corso del sopralluogo Valenti ha visitato proprio le zone inibite: “Lavoreremo per sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questa area – ha aggiunto Valenti -. Un'area enorme che già offre una serie di padiglioni ed aree disponibili. Bisognerà lavorare per accorciare i tempi di recupero e per utilizzare le zone dismesse e migliorarle: penso alle tende che vanno sostituite con moduli abitativi di cui abbiamo già una disponibilità. Se vogliamo portare avanti la nostra missione non possiamo tenere conto che dove ci sono delle strutture esistenti che necessitano di interventi, questi interventi vanno fatti. Dico che qui in poco tempo si potrebbe portare a casa un buon risultato”.

Il sottosegretario Wanda Ferro ha ribadito l'intenzione del governo di intervenire sul Cara di Isola Capo Rizzuto per sfruttarlo maggiormente a seguito del decreto che ha istituito lo stato di emergenza sull'immigrazione: “Questa area – ha detto Ferro - può avere tante possibilità di ripresa di immobili come il campo B che a breve verrà ristrutturato e riaperto, ma anche di tanti edifici andati in malora che possono dare la possibilità di accoglienza”. Il sottosegretario ha anche ipotizzato un utilizzo di un'area del centro per destinarla ai minori non accompagnati che secondo le norme non potrebbero stare nel centro di accoglienza, ma invece – non essendoci posti nelle strutture dedicate – vengono ugualmente ospitati al Cara. “Migliorando il Cara di Isola Capo Rizzuto – ha detto Wanda Ferro - si potrà pensare anche ai minori non accompagnati che ora sono 30 qui. Il governo non si gira dall'altra parte ed il ministero, attraverso la nomina del commissario per l'emergenza, renderà più agevoli le procedure per garantire l'accoglienza dei migranti e la sicurezza dei cittadini”.

Il sopralluogo si è svolto dopo il briefing tecnico in prefettura a Crotone con le forze dell'ordine, la Protezione civile, la Croce Rossa Italiana che ha trattato i temi della gestione dei migranti nel territorio crotonese.