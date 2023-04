Strisce blu, il Comune ribadisce la decadenza dei permessi di sosta rilasciati da Akrea

Quanti sono i crotonesi ancora in possesso dei vecchi permessi per la sosta regolamentata rilasciati da Akrea? Tanti, al punto che il Comune, nell'impossibilità di contattarli uno per uno, ha pubblicato un avviso sull'Albo pretorio (a seguire) che ribadisce la decadenza di quei permessi, ricordando che il servizio viene svolto da un nuovo concessionario. L'avviso è a firma dell'ingegnere Salvatore Gangemi, dirigente del settore 5 del Comune di Crotone.

Si informano i signori possessori dei permessi per la sosta regolamentata rilasciati dalla società Akrea spa, che con determinazione dirigenziale n. 703 del 13.04.2022 è stata ribadita la decadenza degli stessi, anche di quelli riportanti la dicitura "Valido fino a revoca”. L’unico soggetto titolato al rilascio dei nuovi permessi di sosta regolamentata ai soggetti esentati dal pagamento (riportati all’art. 5 del Regolamento approvato dal Commissario straordinario con deliberazione di Consiglio n. 45 del 26.08.2020) è l’attuale concessionario del servizio, ad oggi individuato nella società PARK IT srl. Il concessionario del servizio PARK IT srl, anche per il tramite degli ausiliari della sosta, ovvero gli uffici Settore 5 o quelli della Polizia locale, provvederà al ritiro dei succitati permessi rilasciati dalla società Akrea spa, qualora vengano esibiti. Si precisa che, risultando impossibile o particolarmente gravosa, per l’elevato numero di soggetti potenzialmente coinvolti, effettuare una comunicazione personale, trova applicazione quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 241/1990 e s.m.i. e pertanto la comunicazione ai soggetti interessati è resa esclusivamente attraverso la pubblicazione del presente avviso sull’Albo pretorio per almeno 30 giorni, ritenendo tale forma di pubblicità adeguata allo scopo.