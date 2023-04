Il viaggio speciale di Pippa Bacca. Lo spettacolo del crotonese Oliverio al Manzoni di Roma

Mercoledì 19 aprile a Teatro Manzoni di Roma andrà in scena, per la serie teatrale MI SORPRENDO ALLE STELLE – la vera storia di Pippa Bacca - interpretato da Claudia Portale, Giuseppe Renzo e la supervisione artistica di Silvio Giordani - e con la partecipazione straordinaria di Rosalia Pasqualino di Marineo, sorella dell’artista scomparsa.

Scritto e diretto dal crotonese Fabrizio Oliverio, insieme a Michele Di Sivo, Emanuela Lucchetti lo spettacolo intende ripercorrere la storia di Pippa Bacca, pseudonimo di Giuseppina Pasqualino di Marineo violentata e uccisa a Gebze, in Turchia, da un uomo che le aveva dato un passaggio. Era il 31 marzo del 2008.

E' nota infatti la performance itinerante 'Brides on tour', della quale l'artista Pippa Bacca era tra le protagoniste. Lei insieme ad altre donne si proponeva di attraversare in autostop e in abito nuziale ben 11 paesi teatro di conflitti armati per portare un messaggio di pace, in un viaggio attraverso i paesi in guerra, incontrando popoli e persone in sofferenza o in difficoltà.

"La storia di Pippa Bacca – dice il regista Fabrizio Oliverio - ha l’urgenza e la necessità di essere raccontata ad un pubblico giovane e non, per far sì che l’arte e la fiducia nel prossimo non cessino e non vengano soffocati nel peso dell’indifferenza e del tempo. Ciò che probabilmente voleva fare Pippa Bacca è raccogliere la voce viva della generosità, l’originale della bontà, del coraggio, raccogliere le testimonianze di un’affermazione potente che si incarna incessantemente in eventi minuscoli”.

Il progetto approda a teatro grazie all’incontro del Centro Teatrale Artigiano diretto da Pietro Longhi con il Master Esperto in Comunicazione Storica dell’Università Roma Tre e si avvale anche della collaborazione dell’Associazione 'E io ci sto' che opera a tutto tondo nel campo dell’arte e della cultura.

L'appuntamento è quindi a Teatro Manzoni di Roma il 19 aprile alle ore 21:00. Per info e prenotazioni: Tel. 06.32.23.634 WhatsApp 327.89.59.298; prenotazioni@teatromanzoniroma.it; www.teatromanzoniroma.it