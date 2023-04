Uomo investito su via Giovanni Paolo II: condizioni di salute non destano preoccupazione

CROTONE - Un uomo di 42 anni è stato investito su via Giovanni Paolo II mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo la rotatoria dell'incrocio con via Di Vittorio ('nave spezzata'). La persona che, probabilmente, si apprestava ad attraversare in una zona priva di strisce pedonali è stato investito poco distante dallo spartitraffico. L'autista dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso. L'uomo è stato condotto in ospedale dal Suem 118. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta la polizia.