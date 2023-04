Violenza sessuale sulla nipote minorenne, indagato 54enne crotonese

Un crotonese di 54 anni è indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una nipote quattordicenne. La vicenda è affiorata dopo la denuncia della madre della ragazzina allorquando aveva scoperto che l’uomo aveva palpeggiato e baciato sulla bocca la figlia contro la sua volontà. La donna, quindi, aveva affrontato l’uomo chiedendogli spiegazioni e per tutta risposta era stata a sua volta aggredita. A quel punto si è rivolta alla Polizia per denunciare quanto accaduto.

Gli approfondimenti investigativi hanno accertato la veridicità dei fatti per cui la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari un provvedimento che vieta all’uomo di avvicinarsi alla ragazzina, al suo nucleo familiare, alla sua abitazione e tutti i luoghi frequentati dalla minore. Il provvedimento è stato notificato al 54enne dagli uomini della squadra Mobile di Crotone.