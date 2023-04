Le chitarre battenti di Loccisano-De Carolis sabato 15 aprile al “Sona World Festival” di Crotone

Tutte le potenzialità sonore ed evocative di uno strumento tradizionale, la chitarra battente, proposte dal duo Francesco Loccisano-Marcello De Carolis saranno al centro del prossimo appuntamento di “Sona World Festival”, una novità nel panorama calabrese, una rassegna dedicata al mondo della World ed Etno Music che ha acceso i riflettori sul territorio calabrese contribuendo a destagionalizzare l’organizzazione di eventi solitamente concentrati nel periodo estivo. Il progetto, promosso da Calabria Sona nelle location di Crotone e Crucoli, chiama a raccolta una serie di artisti calabresi e del Sud, tra i più affermati a livello nazionale ed internazionale, che presentano dal vivo i loro ultimi lavori discografici.

Dopo Checco Pallone, Federica Greco-Paolo Presta ed Ettore Castagna, sabato 15 aprile, alle ore 21.30, a La Fabbrica di Crotone sarà la volta di due apprezzati musicisti come Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, reduci dal loro primo lavoro discografico “Venti” in duo di chitarra battente. Il titolo fa riferimento ad un numero ricorrente, come spiega il duo: “Una chitarra battente è dotata di 10 corde, quindi due chitarre battenti ne hanno 20”. L’uscita del disco è stata nel 2020. L’importanza dei venti nella nostra penisola fa sì che il nostro territorio venga attraversato da una innumerevole quantità di ‘venti’ differenti. Il concerto si potrebbe sintetizzare in un “‘The Best of”, il meglio degli ultimi tre album di Francesco Loccisano, “Battente Italiana” (2010), “ Mastrìa (2013) e “Solstizio” (2017). Un repertorio scelto accuratamente con Marcello De Carolis riarrangiato per due chitarre battenti. Un progetto che rappresenta l’avanguardia della chitarra battente con cui si esplorano nuove frontiere di dialogo chitarristico che partono dal Sud per arrivare a tutto il mondo, grazie all’ampia escursione dinamica e ad una mescolanza di suono meridionale, poesia, composizione e contemporaneità.

Francesco Loccisano e Marcello De Carolis raccontano come non esista un momento preciso in cui è iniziata la loro collaborazione, ma da subito si è creato uno scambio con un solo proposito, l’arte della chitarra battente: “All’inizio sembrava impossibile far dialogare due strumenti solisti, ma il suono ha preso subito forma ed unicità nel momento in cui la creatività e l’espressione sono diventate complici.” Il duo ha in attivo la pubblicazione di “La chitarra battente – Metodo base” edito da fingerpicking.net. Di recente si sono esibiti in numerosi festival tra cui XXXVI Festival internazionale della chitarra di Lagonegro (Pz), Alica Festival, Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria, VII Festival del Mandolino di Avigliano (Pz).

Il progetto Sona World Festival è realizzato grazie a CalabriaSona e Italysona ed è sostenuto dal Nuovo Imaie, da la Fabbrica, da Marasco Comunicazione, dal Comune di Crucoli, dall’associazione CULT ed è organizzato in collaborazione con la Libreria Cerrelli, circolo arci le100Città, Jobel, Video Calabria, BlogFoolk e la Rete Italiana World Music.