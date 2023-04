Elezioni comunali, ecco le liste presentate a Scandale

SCANDALE - Sono due le liste presentate alla scadenza dei termini di legge per partecipare alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi. Si tratta di due coalizioni civiche che vedono schierati da una parte il sindaco uscente, Antonio Barberio, e dall'altra l'avvocato Adelina Rizzuto. Anche se civiche le liste hanno delle precise connotazioni politiche: Barberio è uno storico rappresentante del Pd nel territorio (non fosse altro perché il figlio Leo Barberio è anche segretario di federazione), mentre Rizzuto gode dell'appoggio del movimento "Idea in Comune - territori al centro" che ha nel presidente della Provincia, Sergio Ferrari, il suo leader.

Adesso Scandale Civicamente insieme

per Scandale Candidato sindaco

Antonio Barberio Candidato sindaco Adelina Rizzuto Candidati al Consiglio comunale Candidati al Consiglio comunale Vincenzo Carvelli Maria Cotrone Luigi De Biase Francesco Elia Maria F. Giovinazzi Salvatore Lucanto Carmine Scalise Raffaele Scalise Giuseppe Riolo Mario Rizzuto Vittorio Bitonti Martino Carvelli Angelo Coniglio Raffaele Galasso Salvatore Lucanto Nadia Mollica Ippolito Pingitore Giovanni Spina Carmela Trivieri Fabrizio Zurlo