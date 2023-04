Le foto dell'Orchestra della 'Cutuli' con il Papa: ci ha chiesto: "Voglio sentirvi suonare"

L’udienza Papale del 29 Marzo 2023 rimarrà uno dei momenti più importanti e belli della vita di ogni singolo musicista dell’Orchestra scolastica “Maria Grazia Cutuli” di Crotone. L’orchestra, infatti, ha suonato per il Santo Padre che, nonostante le sue condizioni di salute (qualche giorno dopo fu ricoverato) non si è tirato indietro nel posare per alcune foto con i ragazzi e scambiare qualche chiacchiera e scherzare con loro.

Il maestro dell’orchestra, Damiano Morise, racconta quell’esperienza: "Per i ragazzi è stato entusiasmante. Il privilegio di far parte dell’indirizzo musicale, suonare e vivere di emozioni e condividerle in un luogo suggestivo, il centro del mondo Cristiano, a due passi dal Pontefice, non ha prezzo. I ragazzi erano emozionati e i loro genitori super orgogliosi. Papa Francesco ci ha chiesto di suonare per lui: “Dopo il saluto, voglio sentirvi…”.

L'intervista completa sull'orchestra e sull'esperienza nella Città del Vaticano sarà su il Crotonese in edicola dal 18 aprile prossimo