"Quale Umanità?", il racconto del dolore nei giorni del naufragio di Cutro

Non dimenticare quello che è accaduto affinché non si ripeta. E per non dimenticare, in una società che consuma le notizie in un battibaleno, serve scrivere: creare documenti storici. Come ha fatto Vincenzo Montalcini, direttore di Crotonenews, con l’instant book “Quale Umanità?”. Libro nel quale ripercorre i giorni drammatici del naufragio di Cutro. Libro che verrà presentato martedì 18 aprile alle ore 18 alla Lega Navale di Crotone.

“Il libro - dice Montalcini - è stato scritto in un 48 ore, di getto. Nasce dall’esigenza di mantenere vivi, il più possibile, i ricordi. Racconta anche un’altra umanità: quella della comunità, dei cronisti che non hanno avuto paura di versare lacrime e hanno bevuto dolore, di chi ancora non si rassegna a questa nuova era dell’inumanesimo. Quale Umanità è una scelta, in quella che non è una guerra tra buoni e cattivi, ma un invito alla riflessione”.

Il volume è già in vendita presso la libreria Cerrelli di Crotone o si può acquistare in formato kindle su Amazon (noi consigliamo come sempre di comprare il cartaceo). L’intero ricavato della vendita servirà per sostenere le attività della nave di Emergency che opera nel Mediterraneo per salvare i migranti che scappano dai loro Paesi dove le condizioni di vita non permettono neppure di pensare un futuro.