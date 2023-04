Elezioni Comunali, a Cerenzia presentate tre liste

CERENZIA - Come annunciato sull'edizione de il Crotonese di venerdì scorso, sono tre le liste che sono state presentate per partecipare all'elezione del sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale di Cerenzia. Con la presentazione delle liste, avvenuta nella giornata di sabato 15 aprile, lo scenario si è definitivamente delineato e a correre per il consiglio comunale ci saranno tre schieramenti: “Viviamo Cerenzia – Pasquale Arcuri sindaco”; “Insieme per cambiare – Francesco De Paola sindaco” e “Per Cerenzia – Salvatore Mascaro sindaco”.

La lista di Mascaro, attuale assessore, rappresenta, in parte, l’amministrazione uscente con all’interno il presidente del consiglio comunale Pina Greco e il consigliere Francesco Sciarrotta. Se Greco e Sciarrotta hanno scelto di rimanere nello schieramento di cinque anni fa, lo stesso non si può dire per il vice sindaco Domenico Mauro. Mauro non ha appoggiato la candidatura di Mascaro ma ha preferito schierarsi al fianco di Francesco De paola. Lo stesso De paola è stato eletto con la lista Frontera nella scorsa tornata elettorale ed ancora oggi mantiene la carica di consigliere.

La lista di Arcuri invece non presenta elementi di continuità con l’uscente amministrazione, è composta da nomi estranei allo schieramento vittorioso del 2018. Naturalmente quello che più risalta agli occhi è la rottura tra Mascaro e Mauro, i due avrebbero potuto correre insieme e garantire una continuità nella proposta politica ma l’attuale vicesindaco non ha raccolto gli inviti dell’assessore Mascaro. Per quanto riguarda De Paola, invece, i suoi rapporti con l’attuale amministrazione si sono incrinati da un po’ e la sua candidatura non ha sorpreso. Ora non resta che aspettare il 15 maggio e vedere cosa sceglieranno i cerentinesi.

Di seguito le liste presentate a Cerenzia.



"Viviamo Cerenzia" Candidato sindaco

Pasquale Arcuri

Candidati al Consiglio comunale Paolo Loria Ivan Pupo Vincenzo Lariano Martina Di chiara Salvatore Basile Liberata Rao Stefania De Simone Graziella Fiore Marco Mauro Mariagrazia Basile

Per Cerenzia Candidato sindaco

Salvatore Mascaro Candidati al Consiglio comunale Vincenzo Longo Greco Pina De Masi Valentina Francesca Sciarrotta Roberto Papaleo Giuseppe Pagliaminuta Francesca Posterino Antonio Nigro Teodoro Angotti