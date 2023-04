Elezioni comunali, a Savelli si ripete la sfida tra Frontera e Spina

Esperienza ed innovazione, quella che propone Frontera con la lista “Alveare – Savelli a Lavoro”. Al suo fianco, una squadra che vede la riconferma, in veste di candidati alla carica di consigliere comunale, degli uscenti, Letizia Barbato e Bruno Caligiuri (vicesindaco). Con l’attuale sindaco, si schiera inoltre Franco Greco, nelle scorse elezioni candidato a sostegno di Spina. Completa la lista di candidati una folta rappresentanza di new entry. Ne fanno parte, le giovani Rosy Paletta e Mary Rizzo, i veterani Fortunato Lucente ed Emilio Barile ed i rampanti Francesco Benincasa, Davide Rotundo e Giuseppe Gualtieri.

Sull’altro fronte, in chiave profondamente rinnovata, si presenta invece la compagine avversaria che si candida sotto il simbolo della lista civica “Ricominciamo” decisa, stavolta, a riprendersi la tanto agognata rivincita. Lista che nasce dall’associazione politico culturale “Savelli in rete”. Registrato l’inaspettato ritorno, in veste di capolista, di Franco Spina che rientra in scena proprio dopo la pausa successiva alla sconfitta subita cinque anni fa, il novero dei candidati della lista sfidante contempla un mix di esperienze politiche e personali eterogenee. Tre le giovani donne savellesi presenti: Chiara Anania, Antonia Gentile e Francesca Scalise. Fanno parte poi della squadra: Antonio Rotundo, Antonio Cerminara, Domenico Mirabelli, Salvatore Aricò, Tommaso Frigoli, Mario Grande e Patrick Chiarello.

ECCO LE LISTE