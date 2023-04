Elezioni comunali, sono tre i candidati sindaco a Cariati

CARIATI - Non sono mancati i colpi di scena nella presentazione delle liste per le elezioni comunali che si terranno a Cariati il 14 e 15 maggio prossimi. Tre le liste che si contenderanno la guida del Comune. La novità principale è la presentazione della lista di Saverio Greco (fratello dell'attuale sindaco) che sembrava aver trovato l'accordo con Cataldo Minò, salvo poi formare una sua compagine, "L'alternativa c'è" che richiama proprio la lista che cinque anni fa portò Filomena Greco a diventare sindaco di Cariati. Una lista in evidente continuità con l'attuale amministrazione.

Cataldo Minò nella sua lista schiera candidati che provengono da div erse estrazioni politiche tra cui anche consiglieri uscenti di maggioranza e minoranza. In competizione scendono anche "Le Lampare" che lanciano la sfida alla politica degli ultii dieci anni a Cariati e si affidano ad uno dei suoi leader, Mimmo Formaro per provare a conquistare il Comune forti delle loro battaglie sociali e politiche condotte in questi anni principalmente nella lotta per la ormai prossima apertura dell’Ospedale di Cariati, per la tutela dell'ambiente, la gestione dei rifiuti e dei beni comuni.

Ecco le liste

Insieme si può Candidato sindaco

Cataldo Minò Candidati al Consiglio comunale Acri Arcudi Valentina Alterino Gabriele Cicciù Francesco Cotrone Francesca Crescente Maria Cariati Cristaldi Gennaro Cariati Critelli Tommaso Cariati Forciniti Luigi Cariati Montesanto Alda Parise Giuseppe Sapia Katja Maria Hagen Scarnato Antonio

-

L'alternativa C'è Candidato sindaco

Saverio Greco Candidati al Consiglio comunale Arcuri Antonio Giuseppe Bianco Sara Petilia Cicciu' Sabrina Cittadino Lucia Filippelli Emma Fortino Maria Labonia Giuseppe Lettieri Riccardo Montesanto Leonardo Pignataro Alfonso Russo Cristoforo Santoro Vincenza

-