Politica, addio Terzo polo: autosospeso il gruppo dirigente crotonese di Italia Viva

Gli effetti della rottura politica tra Carlo Calenda e Matteo Renzi si fanno sentire anche a Crotone. Come segno di protesta contro l'interruzione della trattativa tra i due leader moderati per la costituzione del grande Centro, il locale gruppo dirigente di Italia Viva "ha ritenuto doveroso autosospendersi dai propri ruoli". Lo si apprende da una nota a firma di Carlo Cassano, Antonio Castiglione, Ugo Pugliese ed Ugo Galea.

"Svanisce così l'incoraggiante prospettiva che era stata aperta, nel panorama politico italiano con la costituzione del Terzo polo, di dare voce a tutti quegli elettori assolutamente scontenti della politica messa in atto dalle due principali coalizioni che si fronteggiano l'una contro l'altra" scrivono i quattro autosospesi. "Coloro che, come i sottoscritti, possiedono un'idea alta della politica e hanno a cuore unicamente il bene del Paese e dei loro territori, non possono accettare che, per beghe e interessi personali, vengano disattese le speranze di più di due milioni di elettori, che hanno, fino ad oggi, dato il proprio voto al Terzo polo".

Tramontata l'ipotesi del partito unico e mentre tra i due leader nazionali di Azione e Italia Viva scorrono veleni, il gruppo dirigente locale dei renziani manifesta pubblicamente "tutto il proprio dissenso". "Come si può essere tanto cinici - si chiedono - da sperperare un così grande patrimonio di fiducia e di consensi, così faticosamente costruito. Agendo in modo così sconsiderato e irresponsabile, si è fatto solo un piacere soprattutto ai partiti della coalizione di Governo, tra i quali c'è chi, pur essendo alleato di forze politiche di estrema Destra, si spaccia per partito moderato e liberal-democratico, come Forza Italia, che su questo suo supposto moderatismo ha costruito i propri voti".

Ma non tutto è perduto. Cassano, Castiglione, l'ex sindaco di Crotone Pugliese e Galea conservano "la speranza che ci siano ancora i presupposti per rilanciare con forza e vigore il progetto per cui ci siamo tanto spesi in questi mesi, chiedendo scusa ai nostri elettori che tanta fiducia ci hanno dimostrato ancora una volta". Ed invitano "entrambe le forze politiche Italia Viva ed Azione ad ogni livello a rimettere in piedi insieme la casa dei moderati, riformisti e liberali che è nostra per natura".