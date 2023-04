Pallanuoto serie B, l'Auditore sul velluto contro la Brizz: primato in classifica consolidato

Tutto secondo copione. Una sceneggiatura vincente e sorridente, che consegna la vittoria alla Rari Nantes Auditore, la capolista crotonese che si è imposta nettamente per 19-7 in trasferta contro la Brizz Nuoto. Il settebello di Arcuri ha approcciato nel modo migliore in una sfida che sulla carta poteva nascondere diverse insidie, ma che all'atto pratico ha confermato lo strapotere dei crotonesi.

Troppo netto il divario tra la capolista del girone quattro della serie B maschile di pallanuoto e la formazione siciliana. La squadra pitagorica si è schierata con:Sibilla, Amatruda (3), Abela(2), Zovko(2), Cusmano(2), Tkac(2), Giacoppo(3), De Lucia(1), Ursino(2), Candigliota, Gerace, Caliogna(2), Palermo. A fine gara il commento del centrovasca under 20 della formazione pitagorica. "Risultato giusto – osserva Giuseppe Ursino - anche se potevamo prendere qualche rete in meno. E' stata una prestazione da squadra, perchè stiamo lavorando bene sotto ogni aspetto, soprattutto in attacco dove stiamo trovando più soluzioni e più ordine, che sono le cose più importanti. Siamo a più cinque dalla seconda e cercheremo di mantenere questo distacco perchè è importantissimo arrivare primi".