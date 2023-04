Serie C, Kargbo e Chiricò firmano il blitz del Crotone contro la Gelbison

L'ultimo viaggio della stagione regolare consegna il successo che nella casella del Crotone mancava dalla gara di Francavilla, esordio sulla panchina dei rossoblù di Lamberto Zauli. Un blitz firmato da Kargbo e Chiricò e buone indicazioni complessive, al cospetto di una Gelbison affamata di punti salvezza ma impotente di fronte all'atteggiamento e personalità esposte della squadra rossoblù.

Il laboratorio di Zauli continua a produrre novità ed esperimenti, tutti finalizzati a quei playoff diventati evidentemente il punto chiave della stagione. Le assenze di Awua e Gomez aprono le porte a nuove idee che si traducono nella riproposta di un 3-4-2-1 che rappresenta l'alternativa al 4-2-3-1, perchè come ha ripetuto l'allenatore, la squadra dovrà avere due assetti da maneggiare con disinvoltura e piena conoscenza. Per l'occasione la curiosità è rappresentata dalla scelta di puntare su Kargbo in veste di attaccante centrale con D'Errico e Chiricò ad agire alle sua spalle. In mezzo al campo Vitale e Carraro con Mogos e Tribuzzi ad occupare le corsie esterne. In difesa spazio al terzetto Cuomo, Golemic e Gigliotti mentre tra i pali torna titolare Dini.

La pioggia che cade su Agropoli costringe i protagonisti a cimentarsi su un campo pesante, con vistose pozzanghere che rendono il compito ancora più arduo. Il Crotone però non si lascia impressionare delle condizioni climatiche e mostra un volto volitivo e determinato. Impiegando anche poco tempo per imprimere superiorità, arrivando anche presto all'incasso. E il momento della prima esultanza si materializza un minuto dopo il quarto d'ora.

L'esterno destro al bacio con cui D'Errico sventaglia sulla corsia di sinistra per Tribuzzi, abile a crearsi lo spazio per servire Kargbo, che fa consumato centravanti d'area si tuffa per impattare la sfera di testa portando avanti i rossoblù. Un'azione da manuale, finalizzata dal movimento perfetto del 'falso nueve', che spezza l'equilibrio e consegna il vantaggio alla squadra di Zauli, a proprio agio anche su un campo ai limiti della praticabilità. Seppure ostacolato dal regolare palleggio, il Crotone sguazza e castiga ancora, questa volta con Chiricò che suggella alla perfezione un break di Carraro che ruba palla e lancia in verticale l'esterno, il quale a campo aperto si crea lo spazio col mancino che fulmina dalla distanza il portiere campano. La partita del Crotone è sul velluto, e la conduzione della prima frazione trova soltanto una leggera flessione nel finale di tempo quando viene prima annullato un gol ai padroni di casa per un contatto ritenuto falloso e poi la protezione del vantaggio dal forcing convinto della Gelbison che trova sulla sua strada un super Dini.

Il secondo tempo, complice il doppio vantaggio e il campo sempre più pesante, diventa un conto alla rovescia in assoluto controllo verso la vittoria. Il Crotone bada essenzialmente a contenere il risultato mentre la Gelbison prova senza costrutto a riaprire il match, che i rossoblù governano con sicurezza anche nella fase dei cambi che opera Zauli nella missione obbligata di portare tutto il gruppo nella migliore condizione psico-fisica. Soltanto nel finale il match si riaccende, quando Gigliotti commette un'ingenuità atterrando al limite dell'area un avversario spalle alle porta. Ma dal dischetto Caccavallo spedisce clamorosamente fuori chiudendo di fatto la possibilità di infiammare il finale. Per il Crotone tre punti e un'iniezione di fiducia corposa in prospettiva degli spareggi.

GELBISON 0

CROTONE 2

MARCATORI: 16’pt Tribuzzi (C), 32’ Chiricò (C)

GELBISON: D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Granata, Loreto; Nunziante (26’st Caccavallo), Papa, Uliano (26’st Fornito), Correnti (18’st Infantino); Tumminello, De Sena (39’st Kyeremateng). A disp.: Anatrella, Vitale, Marong, Capone, Sane. All. Spicuzza

CROTONE: Dini; Cuomo, Golemic, Gigliotti (45’st Bove); Mogos, Vitale, Carraro, Tribuzzi (29’st Giron); Chiricò (29’st Pannitteri), D’Errico (29’st D’Ursi); Kargbo (33’st Calapai). A disp.: Branduani, Lucano, Spaltro, Crialese, Papini, Cernigoi. All. Zauli

ARBITRO: Maggio di Lodi

AMMONITI: Granata (G), Gilli (G), Papà (G), Cuomo (C), Golemic (C), Tumminello (G), Infantino (G), Vitale (C)

NOTE: al 44’st Caccavallo (G) calcia fuori un calcio di rigore