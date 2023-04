Migranti, il sindaco Voce: "stato d'emergenza e stop a protezione speciale passi indietro"

“Auspicavo che la tragedia di Steccato di Cutro potesse portare a dei passi in avanti sul tema dell’immigrazione. Si ha l’impressione, viceversa, di un preoccupante passo indietro. A partire dal fatto di eliminare la ‘protezione speciale’”. Lo ha detto all’AdnKronos il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, sollecitando al governo Meloni "interventi strutturali e non estemporanei”.

Eliminare la protezione speciale "significa abbandonare le persone al loro destino. Farli diventare dei fantasmi, cancellarli come persone con il rischio ulteriore di mandarli in paesi dove non sono garantiti i diritti civili” osserva Voce. “E mi preoccupa anche lo stato di emergenza, le emergenze, in Calabria lo sappiamo bene - aggiunge - non hanno mai portato a nulla di positivo".