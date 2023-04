Naufragio Cutro, i presunti scafisti girarono un video promozionale. Il testimone: volevano portare la barca indietro

Durante la tragica traversata dalla Turchia conclusa con il naufragio davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro in cui sono morte almeno 94 persone, gli scafisti girarono alcuni video a fini promozionali. Lo ha raccontato uno dei superstiti, l'iraniano Rezappourmoghaddam Motjabu, ai giudici di Crotone durante l'incidente probatorio nell'inchiesta a carico dei presunti scafisti. I video sono stati acquisiti dalla Procura della Repubblica. Ai migranti, ha spiegato il teste, è stato chiesto, come se fossero stati in crociera, di inneggiare a colui che si presume sia stato l'organizzatore della traversata, il trafficante che aveva una sorta di 'agenzia viaggi' in Turchia.

"Quando chiedevamo di chiamare la Polizia ci dicevano che dovevano riportare la barca in Turchia. La tempesta era forte, era pericoloso abbiamo pensato di morire. L'acqua entrava dagli oblò. Non so quante ore siamo stati in quelle condizioni, forse dieci. Ma il problema non è stato il mare, è stata la secca contro cui è finita l'imbarcazione" ha raccontato ancora l'iraniano ripercorrendo i momenti drammatici del naufragio: "Io ero seduto dentro proprio dove c'è stato l'impatto. L'acqua ha iniziato a entrare e donne e bimbi piangevano. Sono andato verso la scaletta per uscire in coperta ma c'era tanta gente che diceva che non davano il permesso di salire. Quando sono arrivato su avevo già l'acqua alla gola. Ho cercato di aggrapparmi alla cabina di comando ed ho visto uno degli scafisti (identificato poi in quello deceduto, ndr) che rompeva il vetro della cabina per scappare. Poi ho visto molti cadaveri. Mi sono aggrappato ad un pezzo di legno. Le onde erano alte. Aspettavo solo la morte. Poi un'onda molto forte mi ha catapultato sulla spiaggia. Non sono stato in acqua molto tempo, ma è stato comunque lungo come un'intera vita".

L'uomo ha detto di avere visto delle luci che sembravano segnali verso dove andare, ma non ha saputo dire se si trattava dei soccorsi. Così come non ha saputo dire se gli scafisti abbiano usato un gommone o altri mezzi. "Sulla spiaggia ho visto solo tre delle persone che stavano nella cabina con i capitani, mentre i capitani non c'erano più (uno era deceduto e due erano scappati, ndr)". "Sono arrivati sulla spiaggia dopo di noi - ha raccontato - anche loro erano impauriti e tremavano di freddo, ma quando le persone li hanno individuati hanno cercato di aggredirli perché avevano fatto morire i loro parenti. C'erano già le forze dell'ordine presenti che hanno fermato l'aggressione".

"Per una imbarcazione che valeva al massimo 20 mila euro, che volevate riportare in Turchia, avete fatto morire donne e bimbi innocenti per guadagnare milioni di euro. Come fa la vostra coscienza a stare tranquilla?" ha detto ancora Rezappourmoghaddam Motjabur guardando negli occhi i due presunti scafisti presenti in aula mentre il terzo indagato era collegato in videoconferenza dal carcere di Graz, sulla cui richiesta di estradizione i giudici austriaci decideranno il 24 aprile prossimo. I tre sono stati indicati come coloro che hanno guidato l'imbarcazione fino alla costa calabrese dove è poi naufragata causando le 94 vittime accertate.

Con l'aiuto di un album fotografico, rispondendo alle domande del pm Pasquale Festa e degli avvocati delle parti, l'iraniano scampato al naufragio ha indicato i ruoli che i presunti scafisti avrebbero avuto sulla barca, dai comandanti (indicati nel turco Gun Ufuk arrestato in Austria, nel siriano che deceduto e in un'altra persona irreperibile) ai due pakistani indagati (Khalid Arslan ed il minore) che "hanno dormito con noi nelle case abbandonate di Instanbul prima della partenza verso Izmir" ha raccontato, aggiungendo che sulla barca fungevano da intermediari per tradurre gli ordini e per tenere l'ordine. Quanto a Sami Fuat lo ha descritto come "uno che non dava ordini ma era evidente che si trattava di una persona importante".

La prossima udienza dell'incidente probatorio è in programma il 26 aprile prossimo.